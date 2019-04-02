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Miraç nedir? Miraç gecesi ne yaşanmıştır? | Miraç kandilinin fazileti

Miraç ne demektir?Miraç gecesinin anlamı nedir? Miraç kandilinin fazileti nedir? Miraç kandili dolayısıyla müslümanlar için önemli ibadet günlerinden biri olan Miraç kandilinin ne anlama geldiği sorgulanıyor. Müslümanlar için önem arz eden Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. İslam alemini yakından ilgilendiren Miraç gecesi ne oldu, önemi nedir sorusunun yanıtını bu başlık altında bulabileceksiniz. İşte Miraç Kandiline dair merak edilen detaylar...

02 Nisan 2019 Salı 17:33
Miraç nedir? Miraç gecesi ne yaşanmıştır? | Miraç kandilinin fazileti

Miraç ne demektir?Miraç gecesinin anlamı nedir? Miraç kandilinin fazileti nedir? Miraç kandili dolayısıyla müslümanlar için önemli ibadet günlerinden biri olan Miraç kandilinin ne anlama geldiği sorgulanıyor. Müslümanlar için önem arz eden Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. İslam alemini yakından ilgilendiren Miraç gecesi ne oldu, önemi nedir sorusunun yanıtını bu başlık altında bulabileceksiniz. İşte Miraç Kandiline dair merak edilen detaylar...

Miraç ne demek?

Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir.

İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak edilecek.

Miraç Kandili, 8 Mart'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

Miraç gecesi ne olmuştur?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Miraç Kandili, İslam dininde kutsal sayılan gecelerden biridir. Recep ayının 27. gecesidir. Müslümanlar bu gecede Hz. Muhammed’in, Mekke’deki Mescid-i Haram´dan, Kudüs´teki Mescid-i Aksa´ya götürüldüğüne, oradan da gökleri aşarak, Cebrail’in bile giremediği Sidretül Münteha’yı geçerek Allah´ın katına ulaştığına inanırlar. Bu olaya miraç ya da göğe çıkış denir. İşte Miraç Kandili nedir sorusunun yanıtıda bu olayda yatıyor. Miraç göğe çıkış ise kandilde ışık demek. Miraç Kandili önemini bu gece yaşanan büyük buluşmadan almaktadır. 2018 yılında Miraç Kandili 13 Nisan cuma akşamına denk gelmektedir. Miraç Kandili anlamı göge çıkış Allah'ın huzuruna kabul demektir.

Miraç Kandili önemi ise: Miraç gecesindeki yolculuğun ruhsal bir deneyim olduğu tezine karşı Schimmel gibi bazı araştırmacılar ayette kulunun ruhuyla değil, ‘kuluyla birlikte’ seyahat ettiği belirtilmesini sunmuştur. Bazı İslam alimleri de Burak adlı bineğin kullanılmasını Miraç’ın tamamen ruhsal bir deneyim olamayacağına kanıt olarak göstermişlerdir.

Miraç kandilinin faziletleri

Mekke’de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resûlullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebû Tâlib’i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice’yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bugünlerde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa’yı huzuruna kabul ederek İsrâ ve Mirâç ile şereflendirdi.

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ’dan göklere yükselip Yüce Allah’tan vahiy almasıdır.

Miracın hediyesi, Allah’a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miracın bir diğer hediyesi ise “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

Mirâç, Cenab-ı Hak’tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O’na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

Miraç ne zaman gerçekleşmiştir?

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 17:33
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