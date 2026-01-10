Miraç Kandili ne zaman 2026? Miraç Kandilinde hangi ibadetler yapılır?

İslam dünyasında rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olarak kabul edilen Miraç Kandili, Recep ayının en kıymetli zaman dilimlerinden biri olarak idrak ediliyor. Müslümanlar için yükselişi, kulluğu ve ilahi huzura yönelişi simgeleyen bu müstesna gece öncesinde, “Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?” sorusu araştırılmaya başlandı.

Miraç Kandili 2026 ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Dini günlerin akşam ezanıyla başlaması nedeniyle Miraç Kandili, 15 Ocak Perşembe akşamı başlayacak ve gece boyunca ibadetlerle ihya edilecek. Bu yönüyle Miraç Kandili, Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan geceye denk geliyor.

Miraç Kandili’nin anlamı ve önemi

Miraç, kelime anlamıyla “yükselme” ve “manevi yolculuk” anlamını taşıyor. İslam inancına göre bu gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği ve ilahi huzura kabul edildiği mübarek zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Bu kutlu yolculukta Cebrail Aleyhisselam rehberlik etmiş, Burak adlı binekle yapılan bu yolculuk Müslümanlar için iman ve teslimiyetin zirvesi olarak görülmüştür.

Miraç gecesi, beş vakit namazın farz kılınması, Allah’a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi ve Bakara Suresi’nin “Âmenerrasulü” diye başlayan son iki ayetinin indirilmesiyle İslam tarihinde ayrı bir yere sahiptir.

Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?

Miraç Kandili, ibadetle ihya edilmesi tavsiye edilen mübarek geceler arasında yer alır. Bu geceyi değerlendirmek isteyen Müslümanlar, gündüzünde oruç tutarak, gecesinde ise namaz, dua ve Kur’an tilavetiyle manevi kazanç elde etmeyi amaçlar. Kaza namazları kılınması, nafile namazlara ağırlık verilmesi ve salavatlarla gecenin ihya edilmesi geleneksel olarak öne çıkan ibadetler arasında yer alır. Aynı zamanda tevbe ve istiğfarla günahlardan arınmak, kalbi muhasebe etmek Miraç Kandili’nin ruhuna uygun kabul edilir.

2026 üç aylar ve kandil takvimi

Üç aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü Recep ayının başlamasıyla idrak edilmeye başlandı. Regaib Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edildi. Miraç Kandili ise 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Üç ayların devamında Berat Kandili 2 Şubat 2026 Pazartesi, Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.