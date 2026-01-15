  • İSTANBUL
Miraç gecemiz mübarek olsun! İşte İsra ve Miraç mucizesinin anlamı, bu gecenin fazileti ve yapılacak ibadetler

Recep ayının 27’nci gecesinde idrak edilen Miraç Kandili’nde, İsra ve Miraç mucizesinin anlamı bir kez daha tefekkür edilirken, bu mübarek gecenin fazileti, yapılan ibadetler ve verilen ilahi müjdeler Müslümanlar için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Bugün Miraç Kandili… Alemlerin efendisi, Allah celle ve âlânın sevgili habibi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da ilahi huzura yükseldiği gece… İslam âlemi, İsra ve Miraç mucizelerinin yaşandığı, Recep ayının 27’nci gecesine denk gelen bugünü mü’minler için rahmet, mağfiret ve arınma vesilesi olarak idrak edecek.

MİRAÇ’IN ANLAMI NEDİR?

Miraç; yükselmek, yücelmek anlamına gelir. Bu gece, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) bir gecede Mekke’den Kudüs’e (İsra), ardından yedi kat semaya yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edildiği mucizevi yolculuğu ifade ediyor. Miraç, sadece fiziki bir yükseliş değil; insanın imanla, ahlakla ve ibadetle manen yükselişini de simgeliyor. Nitekim Muhammed Aleyhisselam, “Namaz mü’minin miracıdır” diyerek buna işaret ediyor.

 

MİRAÇ GECESİNİN ÖNEMİ

Miraç gecesinde ümmete büyük müjdeler verildi. Mü’minin miracı olan beş vakit namaz Miraç’ta farz kılındı. Ayrıca Bakara Suresi’nin son ayetleri bu gecede indirildi, Allah’a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdelendi.

MİRAÇ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Kur’an-ı Kerim’de İsra mucizesi şöyle anlatılır: “Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah her türlü noksandan münezzehtir.” (İsra Suresi, 1)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ise bir hadisinde Miraç’ta kendisine namazın farz kılındığını bildirerek, namazın mümin için vazgeçilmez bir ibadet olduğunu vurgulamıştır.

 

MİRAÇ KANDİLİ’NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Bu mübarek gecede;

– Yatsı namazından sonra okuduğumuz Bakara Sûresi’nin son iki ayetinin kesinlikle aksatılmaması ve mümkünse teheccüd namazı kılınması,

– Kur’an-ı Kerim okunması,

– Tövbe ve istiğfar edilmesi,

– Salavat getirilmesi,

– Kaza namazı kılınması,

– Dua edilmesi,

İslam alimleri tarafından öneriliyor.

 

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

– “Miraç Kandili, gönüllerimizin semaya açıldığı bir gece olsun. Hayırlı kandiller.”

– “Namazla yükselenlerin gecesi… Miraç Kandilimiz mübarek olsun.”

– “Bu gece dua vakti, arınma vakti. Miraç Kandiliniz hayırlara vesile olsun.”

– “Miraç, umudun göğe değdiği gecedir. Kandiliniz mübarek olsun.”

