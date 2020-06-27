Yapımcı ve yönetmenliğini Mehmet Tanrısever’in yaptığı Minyeli Abdullah 1 sinema filmi seyirci ile buluşuyor. 27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00’da Kont TV ekranlarında ekranlara gelecek filmin oyuncu kadrosunda, Perihan Savaş, Berhan Şimşek, Nezihe Becerikli, Agah Hün ve Haluk Kurtoığlu gibi isimler bulunuyor.

Filmin konusu:

Filmde, haksız yere tutuklanan Abdullah’ın başından geçenler konu edilir. Mısır’ın İngiliz idaresine girmesiyle ülkede kültürel ve dini değişimler olmaya başlar. Halkın zamanla İngilizler'e benzemesi, geleneklerine bağlı olan Minyeli Abdullah’ı derinden etkiler. Abdullah, evinde dini sohbetler düzenler ve insanlara İslamiyet’i anlatır. Komşularından biri Abdullah’ı örgüt kurmakla suçlar ve emniyete şikâyet eder. Evine yapılan bir baskınla Abdullah tutuklanır. Abdullah’ın hapse girmesiyle karısı Sevde babasının evine gider. Ailesinin baskısıyla da kocasından boşanır. Hükümete karşı gelmekle suçlanan Abdullah, hapiste sohbetlerine devam eder. Bu durumdan rahatsız olan emniyet müdürü ise Abdullah’ın idam edilmesi için her yolu dener.