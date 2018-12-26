Miniklerin kulaklarını koruyun



Oyuncak seçmek özen istiyor. İster hediye olarak alıp götürecek olun, ister çocuğunuz için alacak olun; yapıldığı maddenin kanserojen olup olmadığı kadar çıkardığı sesin götüreceğiniz miniği nasıl etkileyeceğini iyice düşünün, araştırın. Şaka değil, ses çıkaran bazı oyuncakları minikler kulağa çok yakın tuttuklarında veya uzun süre dinlediklerinde, duyma kaybı ve kalıcı sağırlık yaşayabiliyor.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, ses çıkaran oyuncakların çocukların kulakları için büyük tehdit oluşturduğunu ortaya koydu. Londra Kulak Enstitüsü’nde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; ses çıkaran birçok oyuncak uzun süre kullanıldığında veya kulağa yakın tutulduğunda çocuklarda duyma kaybına yol açabiliyor.

Araştırmada 3 ila 15 yaş arasındaki çocuklar için üretilen 15 sesli oyuncak incelemeye alındı. Bu oyuncakların birçoğunun 85 desibel ses sınırını aştığı belirlendi. 85 desibel sınırını aşan oyuncakların uzun süre kullanıldığında veya kulağa çok yakın tutulduğunda kalıcı sağırlığa bile yol açabileceği belirtiliyor

İngiliz bilim adamları özellikle oyuncak silah patlamalarının büyük bir tehdit oluşturduğu görüşünde.

YA BİZİM SÖZDE DÜĞÜNLER

Bizim denilecek düğün mü var, büyük şehirlerde. Ne köydekine benzer, ne Batılıların yaptığına.. Basık, daracık, havasız düğün salonu tabir edilen izbelerde, kuru pastalı limonatalı ve bangır bangır bağırtılan ses düzeni ile yapılan düğünlerden ne yapanlar ne de davetliler memnun kalır. Fakat olan olmuştur.

Esas olan, oraya götürülen ve gürültünün içine sokulan bebeklere, miniklere olur.. Onların kulakları bu bağırtı çağırtıya dayanamayacak kadar hassasken, anne-baba kendilerinin bile zor katlandıkları bu ortamda çocuklarının neler çektiğinden habersizdirler.. Elin adamı sesli oyuncakların zararları üzerine titizlenirken, bizim umursamazlığımız ne kadar acı verici..

“BEYAZ SES” (WHITE NOISE)

Fakaaaaatt bazı gürültüler ise yeni doğan bebeklerde faydalı oluyor.. Bunlara “Beyaz Gürültü” (white noise) deniyor. Çünkü bu sesler anne karnındaki sesler ile benzerlik taşıyor bunlara annenin söyleyeceği ninni de eklenince bebekler rahatlıyor.

Peki nedir bu “Beyaz Ses”?

Tabiatta mevcut bulunan bütün renklerin karışımı nasıl beyaz ışığı meydana getirirse, bütün frekans aralıklarına sahip sürekli spektrumlu sesler de ‘Beyaz Ses” meydana getiriyor. En iyi örnek makine sesleri. White noise, bebeğin anne karnındaki seslere benzerlik gösteren elektrik süpürgesi ve saç kurutma makinesinin çıkardığı yüksek frekanstaki seslerdir. Bebek, anne karnındaymış gibi kendini güvende hisseder.

Yetişkinler bile gürültü yüzünden kalp krizi yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; trafik, sokak ve komşu gürültüsü, sonu kalp krizine kadar varabilen ciddi rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor.

Örgütün araştırması, çoğu zaman şehir hayatında normalmiş gibi görülen gürültünün insan sağlığına ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunun altını bir kere daha çizdi. Araştırmaya göre; Avrupa’da kalp krizinden ölen hastaların yüzde 2’si gürültü kaynaklı stresin kurbanları. Veriler, gürültünün kronik stresinden kalp krizi, inme, yüksek tansiyon gibi tehlikeli sonuçlar doğurabildiğini gösteriyor. Uzmanlar, komşularının uzun süreli gürültüsüne maruz kalan kişilerde okuma, dikkat gerektiren konulara yoğunlaşma, problem çözme gibi konularda sorunların başgösterdiğini vurguluyor. Korink stres dikkatsizliği, dikkatsizlik de kazaları tetikliyor. Üstelik bu rahatsızlıklara davetiye çıkarmak için gün içinde bir bulaşık makinesininki kadar sese maruz kalmak yeterli oluyor.