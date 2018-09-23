Minik Sedanur toprağa verildi

Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında 6 saat süren otopsinin ardından Kağızman'a getirilerek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sedanur Güzel'in cenazesi, sabah saatlerinde alınarak köyüne götürüldü.

Evinin önünde helallik alınmasının ardından küçük kızın cenazesi, köy mezarlığına getirildi.

Burada Sedanur'un, fenalık geçirerek bayılan bazı yakınlarına 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Kılınan cenaze namazının ardından 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, dualarla toprağa verildi. Anne Handan ve baba Abdullah Güzel gözyaşları içinde en büyük kızlarını son yolculuğuna uğurladı. Acılı anne, kızının mezarına sarılarak ağıtlar yaktı.

Cenaze törenine, Sedanur'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kars Valisi Rahmi Doğan, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, bazı il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninin ardından Sedanur'un ailesine taziyelerini ileten Vali Doğan, gazetecilere açıklama yaptı.

Doğan, tarifi imkansız bir acı yaşandığını vurgulayarak, "Umarım bu son olur. Anne babalara tavsiyem, biraz daha dikkatli olalım." dedi.

Olayla ilgili ilk günden itibaren ciddi bir ekip oluşturulduğunu aktaran Doğan, olayın failleri bulacaklarını ve adalete teslim edeceklerini söyledi.

Doğan, otopsi işlemlerinin tamamlandığını anımsatarak, "Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Dün otopsi işlemleri tamamlandı ancak neticesi daha çıkmadı. Neticesi belli olduğunda da kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

'YENİ GÖZALTILAR YOK'

Doğan, olayla ilgili yeni gözaltıların olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem köy hem yoldan geçen, köyün etrafında irtibatlı kişiler de dahil olmak üzere inceleme ve araştırmamızı sürdürüyoruz. İnşallah kısa süre içinde neticeye ulaşırız diye düşünüyorum. Cenazeyi iz takip köpeğinin koku alması sonucu JAK timleri buldu. Arkadaşlarımız çok ciddi çalışıyorlar, bunu neticelendireceğiz. Bütün Türkiye'ye vaadimiz olsun, bunu neticelendireceğiz ve sorumlusu kim veya kimlerse Türk adaletinin önüne çıkartacağız."

Vali Doğan, olay yerinde bulunan bavulun olayla ilgisi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

OLAY

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde, 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel'den bir daha haber alınamamıştı.

JAK timleri, AFAD ekipleri, UMKE görevlileri ve iz takip köpeği "Atak"ın yanı sıra köylülerin de katıldığı bir hafta süren arama çalışmalarının ardından Güzel'in cansız bedeni, köyün bir kilometre yakınında taşların altına gizlenmiş vaziyette bulunmuştu.