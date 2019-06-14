0553 313 94 23

Minik öğrencilerin gösterisi duygu dolu anlar yaşattı

DÜZCE(İHA) – Minik öğrenciler hazırlamış oldukları şiir dinletisi ile hüzün ve sevinci bir arada yaşattılar.

14 Haziran 2019 Cuma 12:15
Minik öğrencilerin gösterisi duygu dolu anlar yaşattı

DÜZCE(İHA) – Minik öğrenciler hazırlamış oldukları şiir dinletisi ile hüzün ve sevinci bir arada yaşattılar.


Çilimli İbrahim Hoşver İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri öğretmenleri Nursel Yıldır eşliğinde hazırlamış oldukları şiir dinletisinde konuklara duygu dolu dakikalar yaşattılar.


Minik öğrencilerin sevimliliği ile anlam kazanan özgün şiirler ve beraberindeki canlı müzik ziyafeti konuklarda hüzün ve sevinci bir arada yaşattı.


Gelecek hayatlarında bu anı tatlı bir anı olarak hatırlamaktan büyük keyif alacak olan öğrenci velileri emekleri için sınıf öğretmenine teşekkür ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı ile toplam 48 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, imha edilen mağara ve sığınakların sayısı da 118’e çıktı. "
    1. MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde..
    2. Esad rejimi ateşkese yine uymadı!
    3. Asrın bitkisinde hasat başladı
    4. Kaza sonrası yardım için duran..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan’a..
    6. Bu okulda öğrenciler karne alamadı
    7. Kapuz İlkokulu’nda mezuniyet coşkusu
    8. Edremit Belediyesi’nden YKS Tedbirleri
    9. Antalya’da kiralık ev dolandırıcılığı
    10. Başkan Haydar Ali Yıldız, öğrencilerin..
    11. Başkan Özcan’dan gençlere destek
    12. Yozgat’ta öğrenciler karne heyecanı..
    13. Ankara'dan Esed'e ayar: Devam ederse..
    14. Vali Şehmus Günaydın: “Çocukların..
    15. Tarsus’ta 151. yılda Türkan Saylan..
    16. Genç bakışlara göz kapağı estetiği ile..
    17. Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş..
    18. Türk ve Suriyeli toplam 730 bin..
    19. "Ülkeler insan hakları ihlalleri..
    20. "Her türlü sendikal baskının..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!