0553 313 94 23

Minik öğrencilerden resim sergisi

Balıkesir’de faaliyet gösteren Ala Sanat Akademisi 2019 yılında öğrencilerinin yaptığı çalışmaları düzenlenen bir resim sergisi ile sanatseverlerle buluşturdu.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:24
Minik öğrencilerden resim sergisi

Balıkesir’de faaliyet gösteren Ala Sanat Akademisi 2019 yılında öğrencilerinin yaptığı çalışmaları düzenlenen bir resim sergisi ile sanatseverlerle buluşturdu. Sanat Sokağında sergilenen 4-14 yaş grubu öğrencilerinin yaptığı 48 eser sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.


Serginin açılışını Ala Sanat Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Ali Anıl Deveci yaparken sergide eseri bulunan tüm öğrencilere sertifika verildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ala Sanat Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Ali Anıl Deveci öğrencilerinin bir yıllık çalışmalarının sergilendiğini belirtirken emeği geçen herkese teşekkür etti.


Deveci, “Bugün 2019 yılı sergimizi gerçekleştiriyoruz. 1 yıl boyunca öğrencilerimizin yapmış olduğu resim çalışmalarını bugün hasat ediyoruz. Ala sanat akademisinde müzik halk oyunları bale, drama gibi farklı sanat dallarında eğitim veriyoruz. 1 yıllık çalışmalarımızı Ala Sanat haftasında bu şekilde sergiliyoruz. Bugün burada 4-14 ya grubunun toplam 48 tane eseri sergileniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:24
  1. sanat
  2. sergi
  3. resim sergisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit haberlerinden etkilendi, askeri müdahale robotu tasarladı
    1. Şehit haberlerinden etkilendi, askeri..
    2. Atatürk Üniversitesi 8 alanda İlk 500..
    3. Kütahya’da geçen yıl 4 bin 617 kişi..
    4. Borsa ilk yarıda düştü
    5. Beşiktaş’ta 2016 yılında yaşanan terör..
    6. Yenilenebilir enerjide istihdam 11..
    7. FETÖ’den iki eski astsubaya 7’şer..
    8. Gözlem noktalarına askeri sevkiyat
    9. Erzincan Fen Lisesi filografi, resim..
    10. Bu da kadınlara özel ‘çay evi’
    11. “İmamoğlu ve LGBT ilişkisi” hakkında..
    12. "Tankerlere saldırıyı tanımlamak için..
    13. BDDK'dan iç talebe çifte destek
    14. Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme..
    15. Marketine gelen çocuğu taciz ettiği..
    16. Vali Arslantaş’tan Jandarma..
    17. Osmaneli Belediyesi Olağan Meclis..
    18. Erdoğan paylaştı! İşte yeni askerlik..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. Geleneksel Futbol Şenliği Turnuvası
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu