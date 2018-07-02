0553 313 94 23

Minik Leyla'nın dedesi konuştu!

Ramazan Bayramının birinci günü Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki minik Leyla'nın cansız bedeni köydeki akarsuyun kenarında bulundu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:42
Minik Leyla'nın dedesi konuştu!

Ağrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir’den (4), acı haber geldi.

Leyla’dan kaybolduğunun 18’inci gününde acı haber geldi. Leyla’nın cansız bedeni, didik didik edilen Bezirhane köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine ot biçmek için giden bir köylü tarafından bulundu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden jandarma, çevrede önlem aldı. Ekipler, köye giriş çıkışları kapattı. Küçük kızın bulunduğu yere kimseyi yaklaştırmayan jandarma, olay yerinde inceleme başlatarak delil aradı. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

DEDESİ: SIRTINDA YARA İZLERİ VARDI

Açıklamada bulunan Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgeye giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" dedi.

Aydemir, "Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" dedi.

Acı haberle, aile, yakınları ve köylüler yasa büründü. Müjdeli haber bekleyen tüm Türkiye, yürek dağlayan gelişmeyle gözyaşı döktü.

 

Öte yandan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 2 savcı, bölgeye gelerek inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:42
  1. AĞRI
  2. Leyla
  3. kayıp
  4. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Ağrı Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrı Valiliğinden Leyla açıklaması
    1. Ağrı Valiliğinden Leyla açıklaması
    2. 45 kaçak göçmen yakalandı
    3. Bu alışkanlıklar enerjimizi düşürüyor!
    4. Filipinler'de belediye başkanı keskin..
    5. Tantanacılık yöntemiyle yankesicilik..
    6. Muş'ta kardeşler arasında arazi..
    7. Milyonların duygularına tercüman..
    8. Muharrem İnce: Seçimlerde usulsüzlük yok
    9. Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 kişi yaralı
    10. Sosyal Güvenlik Kurumundan..
    11. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
    12. FETÖ’nün askeri yargı yapılanmasına..
    13. Şenol Güneş yıldız oyuncuyu azarladı:..
    14. FETÖ’den aranan üsteğmen yakalandı
    15. Leyla'dan kahreden haber geldi
    16. Minik Leyla'nın dedesi konuştu!
    17. İnce tek tek açıkladı! Seçim gecesi..
    18. Borsa, günü yükselişle bitirdi
    19. Hakkari lise yüzdelik dilimleri
    20. TSK Münbiç'te 8. devriye görevini..
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!
    FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar