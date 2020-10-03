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Gündem Minik Leyla’nın davasında amcaya ağırlaştırılmış müebbet
Gündem

Minik Leyla’nın davasında amcaya ağırlaştırılmış müebbet

Ağrı’da 2018 yılında dedesinin köyüne geldikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir’in dün görülen beşinci duruşmasında karar çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:05:00 -
Minik Leyla’nın davasında amcaya ağırlaştırılmış müebbet

Cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan iki yıl cezası da olan tutuklu amca Yusuf Aydemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aydemir’e cezasında indirim uygulanmadı. Duruşmaya katılan 6 sanığa ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi. Öte yandan; karara itiraz eden Yusuf Aydemir’in ailesi, adliye önünde gazetecilere saldırdı. Öfkeli grup polis ekipleri tarafından adliye önünden uzaklaştırıldı.

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