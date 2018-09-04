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Minik Evrim'den 57 gündür haber alınamıyor

Tokat'ta 10 Temmuz günü oyun oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'tan 57 gündür haber alınamıyor.

04 Eylül 2018 Salı 15:52
Minik Evrim'den 57 gündür haber alınamıyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları devam ediyor.

57 gündür yapılan aramalarda hala Evrim'e ait bir ize rastlanmadı.

Turhal'da yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Sati Atış (1,5) ile oynarken gören anne Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim'i bulamadı.

57 GÜNDÜR HABER YOK

Evrim'e ulaşılması için komşulardan yardım istenip, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. 57 gündür bölgede Evrim'i arama çalışmaları devam ediyor. Komandalar ve jandarma timleri, Yenisu köyü çevresinde bulunan belirli noktalarda aramalar gerçekleştirdi. Ekipleri tarafından yapılan aramada ise Evrim'e ait bir ize rastlanmadı.

ANNE-BABA TUTUKLANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Temmuz günü, çelişkili ifadeler veren Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış, tutuklanarak, Zile Cezaevi'ne konuldu. Burhan Atış'ın, kayıp kızı için Traktörden düşüp, öldü; gömdüm dedikten sonra ifadesini değiştirmesi şüpheli bulundu. Kayıp Evrim Atış'ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, aramalarını noktasal olarak yapmaya başladı. Belirlenen noktalarda da yapılan aramalarda Evrim'in izine rastlanmadı.

Evrim'i arama çalışmaları bölgede aralıklarla sürdürülüyor.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 15:52
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