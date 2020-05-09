Minik eller Zübeyde Ana’yı resmetti

Buca Belediyesi Pırlanta Merkezi öğrencileri, minik kollarını Anneler Günü için sıvadı. Minikler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı anlatan resimlerini hazırladı. Jüri değerlendirmesi sonucunda birinci olan çocuğa hediyesini, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç verdi.

Buca’nın pırlantaları, bu yıl korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerde kutlanan Anneler Günü’nü resimleriyle renklendirdi. Tedbirler kapsamında Buca Belediyesinin 3-6 yaş çocuklara eğitim veren Pırlanta Merkezlerinin öğrencileri, minik kollarını Anneler Günü için sıvadı.

Küçük yüreklerden büyük hediye

Buca Belediyesi tarafından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım temalı “Zübeyde Annemiz Küçük Yüreklerde Ödüllü Resim Etkinliği” gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında minikler, 50x70 ölçülerinde resim kağıdına duygu dolu resimler yaptı. Toplamda 72 adet resim arasından jüri, konuyu en iyi anlatan ilk üç resmi seçti. Çocukların yaptığı resimler pandemi sonunda belediye hizmet binasında ve e-katalogla web sitesi üzerinde sergilenecek.

Hediyeyi Başkan Kılıç verdi

Yarışmada birincilik elde eden Esma Gül Shakenov’u, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç evinde ziyaret ederek tebrik etti. Minik Esma Gül’e etkinlikte kazandığı çeyrek altın ve Nutuk’u hediye eden Kılıç, annesi Şeyma Gül’e ise çocuğunun yapmış olduğu resmi çerçeveleterek hediye etti. Renkli görüntülerin yaşandığı buluşmada Esma Gül Başkan Kılıç’a yaptığı resmi anlattı.