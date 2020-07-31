Minik Düşler gerçekleşti!

Derneğin Çare Doktorları’ndan Dr. Ferit Gül ve arkadaşlarının Minik Düşler ekibi ile beraber yürüttüğü Bayramlık etkinliği, minik yüreklere bayram sevincini yaşattı.

Etkinliği gerçekleştiren ekip bayrama iki hafta kala sosyal medya hesaplarından bayramlık bağışları için çağrıda bulundular. Süreç boyunca gelen yardımlarla alışverişler yapıldı. Birbirinden tatlı erkek ve kız çocukları için birbirinden güzel bayramlıklar alındı.

Ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu ve işaret parmağıyla orta parmağını, aralarını biraz aralayarak, gösterdi.”(Buhârî, Talâk 25)

Bu hadis-i şerifin ışığında harekete geçtiklerini ifade eden Dr. Ferit Gül, hiç tanımadığımız çocukların gözlerindeki sevince ortak olmak, onları bayram sabahına heyecan ve mutlu bir şekilde uyandırmak bizler için en büyük bayram hediyesidir, dedi.

Minik Düşler ekibinden yapılan açıklamaya göre, Müslümanların attığı her hayırlı adımda tek beklentisinin Allah’ın rızası olması, ifadesi ön plana çıktı.

Hatta Kur’an-i Kerim’de özellikle İnsan Suresi’nde ve Resulullah (s.a.v) Efendimizin hadislerinde fakir, yetim ve esirlere yapılan ikram ve fedakârlığın karşılığında yine insanlara ihsan edilecek mükâfatların müjdelendiği de dile getirildi.





Direkli mezrasındaki (mahallesindeki) çocuklar bu sürprizle Kurban Bayramı’na daha girmeden en güzel kıyafetlerini özenle sakladılar, arife gecesinde sabahı heyecanla beklediler.

Çocukluğa dair bayram anılarının içinde mutlaka bayramda alınan bir çift ayakkabı ya da bir elbisenin unutulmaz bir yeri vardır. İşte Çare Doktorları ve Minik Düşlerdağıttıkları bayramlıklarla minik gönüllülere girmeyi başardı ve yaptıkları bu anlamlı ziyaretlerle çocukların yüzünde binlerce sevince vesile oldular.