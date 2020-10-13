Minik Ayşenur gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyor

MALATYA (AA) - Malatya'da göz çevresinde şekil bozukluğu yüzünden göz kapakları kapanmayan 4 yaşındaki Ayşenur Yavuz, diğer çocuklar gibi gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyor.

Baba Mustafa Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı Ayşenur'da görülen göz şekil bozukluğunun Nasopalpebral Lipoma Coloboma Sendromu diye adlandırıldığını, genetik bir rahatsızlık olan bu hastalıktan dolayı çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.

Ailelerinden 5 kişide bu rahatsızlığın olduğunu, kendisinin de 5 kez Hacettepe Üniversitesinde ameliyat olduğunu dile getiren Yavuz, kızı Ayşenur'un da sağlığına kavuşmasını istediklerini ifade etti.

- Kızının gözlerini bantlayarak uyutuyor

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin desteğiyle kızı Ayşenur'un geçen yıl Ankara'da ameliyat edildiğini, plastik, beyin ve göz cerrahlarının yaptığı ameliyat sayesinde kızının göz çevresinde kısmi düzelmeler yaşandığını dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Kızım gözünü kapattığı zaman yaş damlıyor, göz kenarlarında açıklık kalıyor. Ameliyatla göze şekil verildiğinde bu açıklık kalmayacak. Kızımın gözünde yaşarma, tahriş olmayacak. Gece uyuduğunda kızımın iki gözünü bantla yapıştırıyoruz. Göz hava alınca kuruyor, tahriş oluyor. Sabah göz bebekleri kıpkırmızı oluyor. Ayşenur doğduğundan bu yana annesi her gece 4-5 kez kalkıp gözyaşı suyu damlatıyor, krem sürüyor. Dışarı çıktığında çocuklar uzaylı görmüş gibi bakıyor. Kızım üzülüyor, büyüdüğünde daha da sıkıntılar yaşayacak."

Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Yavuz, erkek kardeşinin kızının bu rahatsızlıktan dolayı Muğla'da ameliyat edildiğini, kendilerinin maddi imkanları olmadığı için bu tedaviyi yaptıramadığını, devlet büyüklerinden yardım beklediklerini dile getirdi.



