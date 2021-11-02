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Yerel Minik Alperen, yatağında ölü bulundu
Yerel

Minik Alperen, yatağında ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1.5 yaşındaki çocuk ailesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 23:36:00 -
Minik Alperen, yatağında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi Taşlıyazı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 1.5 yaşındaki Alperen A.'yı yatağında hareketsiz gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahalede Alperen A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Alperen A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, Alperen A.'nın bir süredir Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gördüğü, birkaç gün önce taburcu olarak evine getirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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