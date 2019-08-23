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Minibüsünü bırakıp yolcusunun yardımına koştu

Adıyaman’da bir yolcu minibüsünün şoförü aracını yol kenarına park ederek, yaşlı bir yolcusunu yolun karşısına geçirdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 13:44
Minibüsünü bırakıp yolcusunun yardımına koştu

Adıyaman’da bir yolcu minibüsünün şoförü aracını yol kenarına park ederek, yaşlı bir yolcusunu yolun karşısına geçirdi. Minibüs şoförünün örnek davranışı takdirle karşılandı.


Kent merkezinde şehir içi yolcu minibüsüne binen yaşlı bir kadın, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi kavşağı yakınlarında minibüsten inmek istedi. Yaşlı kadının yolun karşı tarafına geçmek istediğini fark eden minibüs şoförü, minibüsü yol kenarına park ederek yaşlı kadının koluna girdi. Kadını yolun diğer tarafına geçiren şoförün örnek davranışı minibüste bulunan yolcuların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Kadını yolun karşı tarafına bırakan şoför daha sonra minibüse binerek yoluna kaldığı yerden devam etti.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:44
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