Minibüste gizlenen 50 kilo eroin narkotik köpeği ‘Kara’ya takıldı

Van merkez Edremit ilçesinde narkotik köpeği Kara’nın da katıldığı operasyonda bir minibüste zulalanmış 50 kilo 360 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği ‘Kara’ ile birlikte yapılan detaylı aramada; minibüsün iç yan döşemelerine zulalanmış vaziyette 100 paket halinde toplam 50 kilo 360 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.S. isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.