  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Minibüsle çarpışan otomobil takla attı: Yaralılar var
Yerel

Minibüsle çarpışan otomobil takla attı: Yaralılar var

Silivri’de minibüsle çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 16:10:00 -
Minibüsle çarpışan otomobil takla attı: Yaralılar var

Silivri’de panelvan minibüsle çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul - Çorlu yolu üzeri Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Soydan idaresindeki otomobil ile panelvan minibüs kavşakta çarpıştı.

Çarpışma sonucu takla atan otomobilde sürücü Soydan ile yolcu Altan Emre ve 1 kişi daha yaralandı.

Yaralılardan ikisi Çorlu Devlet Hastanesi’ne, biri de Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, daha önce de trafik kazalarının meydana geldiği kavşağa çözüm bulunmasını istedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23