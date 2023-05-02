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Yerel Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yerel

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-05-02 20:30:00 -
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Hüseyin Hotunlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Hotunlu idaresindeki 19 TZ 607 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı İskilip Kavşağı'nda, Ali K'nin kullandığı 19 S 0016 servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan Sedanur B, yaralandı.

Otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.
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Ağır yaralanan Hüseyin Hotunlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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