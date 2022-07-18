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Yerel Minibüs ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Minibüs ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 17:28:00 -
Minibüs ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Halil Adıyaman idaresindeki 23 KD 136 plakalı minibüs, Tahirler Mahallesi Kırbaşı yolu Saraycık bölgesinde Turgut Tekin yönetimindeki 06 BZV 692 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada, minibüsteki tarım işçileri olduğu öğrenilen 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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