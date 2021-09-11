Minibüs devrildi: Yaralılar var
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Birecik'te minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Burhan Bulut idaresindeki 27 E 8841 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep oto yolunun 80'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 9 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede ayakta tedavisi yapılan yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.