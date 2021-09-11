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Aktüel Minibüs devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Minibüs devrildi: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 20:44:00 -
Minibüs devrildi: Yaralılar var

Şanlıurfa-Birecik'te minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Burhan Bulut idaresindeki 27 E 8841 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep oto yolunun 80'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 9 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ayakta tedavisi yapılan yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.

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