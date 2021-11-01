Minibüs bariyere girdi, İsveçli turist öldü, 4 turist yaralandı
Antalya'da turistleri taşıyan Enes B. idaresindeki minibüs, Aksu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere girdi.
Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki İsveç vatandaşı Shaktour Othman'ın (71) öldüğünü belirledi. Yaralanan sürücü Enes B, Danimarka uyruklu Ruth Stefansen, Karsten Hamborg Ravnsgaard, Kim Kold Bryde ve Rita Hanne Bryde, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.