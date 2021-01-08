Mini YEKA-GES yarışmalarıyla öne çıkacağız! Yatırımları tabana yayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneş Zirvesi’ne video konferans yöntemiyle katıldı. Dönmez, zirvede yenilenebilir enerjinin Covid-19 salgınından güçlenerek çıkan sektörlerden biri olduğunu vurguladı. Dönmez, “Global durgunluğa rağmen yenilenebilir enerji sektörüne yapılan yatırımlar durmadı. 2020 Ocak-Ekim döneminde küresel ölçekte bir önceki yıla göre yüzde 15 daha fazla yenilebilir enerji ihalesi tamamlandı. Hatta 2020 Ekim’de dünya borsalarındaki güneş enerjisi şirketlerinin piyasa değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre 2 kat arttı” şeklinde konuştu.

Maliyetler düşecek

Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayımladığı son rapora göre güneşin gelecek dönemde üretimde daha fazla söz sahibi olacağını; maliyetlerin de düşmeye devam edeceğini söyledi. Güneş enerjisi sektörünün Türkiye’de 10 yıllık geçmişi olduğunu dile getiren Dönmez, şunları kaydetti: “2014’te 40 megavat olan güneş kurulu gücü bugün 6 bin 630 megavata ulaştı. Güneş kurulu gücümüzü 3 yıl içerisinde neredeyse 2 kat artırdık. Güneş enerjisi kurulu gücü bakımından dünyada 13., Avrupa’da 7. sıradayız. Toplam kurulu gücümüz içindeki payı yüzde 7’ye yaklaştı. Elektrik üretimimizde güneşin payı ise yüzde 4 seviyesinde. 24 saatlik zaman dilimi olarak düşündüğümüzde günlük tüketimimizin ortalama 0.7 saati güneş enerjisinden karşılıyoruz.” Dönmez, Türkiye’nin elektrik üretiminde güneşin payını 2030’larda 3 kat artırma hedefi olduğunu da açıkladı.

Geri sayım başlıyor

Dönmez, bu yıl gerçekleştirilecek Mini YEKA-GES yarışmalarıyla güneşte yakalanan ivmenin yukarılara çekileceğini bildirdi. Dönmez, “36 ilimizde toplam bin megavatlık 74 yarışma için başvuruları 2 ay içerisinde alacağız. Mini YEKA-GES yarışmalarımız özellikle güneş enerjisi yatırımlarının tabana yayılması açısından oldukça önemli. Yatırım kültürü ve yatırımcı profilinin değişmesinde önemli bir etken olacak. Bu yarışmalarla bir nevi enerji KOBİ’leri ortaya çıkacak” diye konuştu. Fatih Dönmez, geçen yıl sonu itibarıyla 458 megavat çatı GES kurulu gücüne ulaşıldığını duyurdu. Toplamda 3 bin 490 megavat kurulu güce sahip 9 bin 178 çatı GES başvurusunun bulunduğuna işaret etti. Dönmez, güneş enerjisi teknolojisinin yerlileştirilerek üretimin arttırılmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Teknoloji geliştirme gayreti var

Depolama ve pil teknolojilerinin de önemini anlatan Dönmez, şöyle devam etti: “Bugün elektrikli otomobiller yüzyıllardır kullanılan benzinli ve dizel araçların yerini almaya hazırlanıyor. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla benzin ve dizel motorlarda verimlilik, kapasite, hibrit gibi yeni teknolojiler geliştirilmeye başlandı. Benzer bir durum aslında enerji sektörümüzde de yaşanıyor. Bugün pek çok petrol ve doğal gaz şirketi artık yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya başladı. 2025’e kadar büyük petrol ve gaz şirketlerinin yenilenebilir enerji yatırımlarını 10 kat artırmaları bekleniyor. Bu alanda ciddi bir yatırım, ciddi bir teknoloji geliştirme gayreti mevcut.”