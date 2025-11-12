  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump kayışı kopardı: Hırsız Netanyahu için af talebi!

‘Meslek haline getirmiş’! İşte suç örgütü elebaşı Ekrem’in para aklama taktikleri

Uzman çavuşlar anılıyor... TEMUD Başkanı Ali Tilkici’nin mesajı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağ olsun! Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil

Avukat Yaşar Baş'tan ilk değerlendirme: İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde FETÖ benzerliği

Gazze'ye insani yardım girişi için flaş karar. İsrail sınır kapısını açtı

Canan, Ekrem’e bu yüzden mi şizofren dedi? İşte İmamoğlu’nun Kaftancıoğlu’na attığı çalım

İletişim Başkanı duyurdu: Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Ankara'daki konutunda bir araya gelecek

Gürcistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Kremlin’den insani yardım adı altında çirkin oyun! Rusya Afrikadan asker topluyor
Gündem Mini insansız helikopter DUMRUL'a yeni görev: Sözleşme imzalandı
Gündem

Mini insansız helikopter DUMRUL'a yeni görev: Sözleşme imzalandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Mini insansız helikopter DUMRUL'a yeni görev: Sözleşme imzalandı

TİTRA Teknoloji ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı arasında DUMRUL Silahlı Mini İnsansız Helikopter tedarikine ilişkin sözleşme imzalandı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen DUMRUL Silahlı Mini İnsansız Helikopter için yeni sözleşme imzalandı.

AA’nın haberine göre, TİTRA Teknoloji ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda güvenlik güçleri için yeni DUMRUL araçları temin edilecek.

Halihazırda güvenlik birimlerinin envanterinde yer alan ve operasyonel olarak kullanılan DUMRUL, söz konusu sözleşme kapsamında farklı bir kuvvete mevcut stoklardan sağlanacak.

 

DUMRUL, Türkiye'de üretilen ilk ve tek silahlı mini insansız helikopter olma özelliğini taşıyor.

Elektrik motoruyla çalışan sessiz bir helikopter olan DUMRUL, 81/60 milimetre havan, bombaatar veya METE Mini Füze ile silahlı olarak görev yapabiliyor.

Yakın mesafe gözetleme için tasarlanan DUMRUL, altına monte edilen bu silah sistemleri ve entegre görüntüleme kabiliyetleri ile hedefleri etkisiz hale getirebiliyor.

Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen hava aracı, kısa menzilli operasyonlarda etkin silah kullanımı için tasarlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İBB ve İSKİ’de kredi iddiası! Yurt dışı paraları havuza mı aktardılar?
Gündem

İBB ve İSKİ’de kredi iddiası! Yurt dışı paraları havuza mı aktardılar?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB ve İSKİ’nin yurt dışındaki finansal kuruluşlardan aldığı kredilerin,..
Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı
Gündem

Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı

Gürcistan - Azerbaycan sınırında Türkiye’ye ait askeri kargo uçağı düştü. Uçağın düşme anı saniye saniye kaydedildi.
Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması
Gündem

Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu örgüt lideri olarak açıkladı. Örgütün şeması ortaya çıktı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23