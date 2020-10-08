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Ekonomi Mini güneş YEKA ihale başvuruları ertelendi
Ekonomi

Mini güneş YEKA ihale başvuruları ertelendi

Güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları için başvurular, 18-22 Ocak 2021'de yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 09:49:00 -
Mini güneş YEKA ihale başvuruları ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin aldığı karar ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 36 ilde toplam 1000 megavatlık bağlantı kapasitesi tahsis etmek üzere 10, 15 ve 20 megawatt kapasiteli güneş enerjisine dayalı 74 Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışması için daha önce 19-23 Ekim olarak ilan edilen başvuru tarihleri, 18-22 Ocak 2021'e ertelendi.

İstekliler, başvurularını her yarışma için belirtilen tarihte sunabileceklerdir.

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