Mini Dünya Kupası heyecanı Yeşilyurt'ta başlıyor!

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin katılımıyla adeta küçük bir dünya kupası atmosferi oluşturacak turnuva, kültürel kaynaşmayı artırmayı ve sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarmayı hedefliyor. Yeşilyurt Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen organizasyon, hem rekabet dolu maçlara hem de renkli görüntülere sahne olacak.

Turnuva kapsamında oluşturulacak takımlar, kendi ülkelerini temsil ederek sahaya çıkacak. Bu sayede Malatya’da eğitim gören uluslararası öğrenciler, hem ülkelerinin kültürlerini tanıtma fırsatı bulacak hem de farklı milletlerden arkadaşlarıyla kaynaşarak unutulmaz anılar yaşayacak.

KAYITLAR BAŞLADI

Uluslararası öğrencilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen turnuva için kayıt süreci 14 Nisan 2026 tarihinde başladı. Başvuruların 17 Nisan 2026 tarihine kadar devam edeceği organizasyonda, takımlar hazırlıklarını tamamladıktan sonra sahaya çıkacak. Büyük heyecana sahne olacak turnuvanın açılış karşılaşmaları ise 27 Nisan 2026 tarihinde oynanacak.

Farklı coğrafyalardan gelen öğrenciler arasında dostluk köprüleri kurulmasına zemin hazırlayacak olan turnuva hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler, 0552 395 36 44 numaralı iletişim hattından yetkililere ulaşabilecek.

Yakınca Halı Sahada gerçekleştirilecek grup ve eleme karşılaşmalarıyla başlayacak olan turnuvanın final mücadelesi ise Yeşiltepe Ampute Sahası’nda oynanarak şampiyon takım belirlenecek.

“DOSTLUK VE KARDEŞLİK SAHAYA YANSIYACAK”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaracak olan turnuvanın hem rekabet dolu anlara hem de dostluk ve kardeşlik görüntülerine ev sahipliği yapacağını söyledi.

Turnuvanın sadece bir spor etkinliği olmadığını dile getiren Başkan Geçit, “Farklı ülkelerden gelen öğrencilerimizi aynı sahada buluşturarak dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Yeşilyurt, bir kez daha kültürlerin buluşma noktası olacak.” ifadelerine yer verdi.