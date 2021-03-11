Mine Söğüt’ten Yeni Akit’e çamur, babasına övgü!

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Geçtiğimiz günlerde karaladığı ‘Baba evini terk edin kızlar’ başlıklı yazısında “Sokaklar baba evinden daha güvenli”, “Hayatınızın hedefine evliliği değil, mutluluğu koyun. Sevişmenin kirlenmek olduğu safsatasını da hemen unutun” gibi ifadeler kullanarak aile yapısının altına dinamit döşemek isteyen Mine Söğüt, Yeni Akit’in haberleri sonrası hala kuyruğu dik tutma derdine düştü.

Akit ifşa etti

Akit’in kirli zihniyetini ifşa ettiği Mine Söğüt’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki gösteririrken, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Erdoğan, "Kız çocuklarını bir an önce baba evlerini, ailelerini terk etmeye çağıranlar olduğunu biliyoruz. Sokaklara dökülün diyorlar, bu ne anlayıştır. Böyle ahlaksızlık olur mu? Bu bir ruh hastalığının işaretidir. Türkiye kadına şiddet sorununu çözer, ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyettir" demişti.

Skandal yazılarına gelen tepkiler sonrası, yazılarını yazdığı Cumhuriyet gazetesine bir röportaj veren Söğüt, “bu kadar da olmaz” dedirten pişkinliğe imza attı.

Erdoğan’ın kendisine sarf ettiği sözlerden rahatsız olan Söğüt, “Artık iktidardan her şeyi beklemek gerektiğini biliyoruz. Normalde böyle bir yazıya bir Cumhurbaşkanı ya da herhangi bir politikacı, dönüp de bakmaz.” ifadelerini kullanarak, ülkeyi yöneten bir ismin kendisinin rezalet yazısı hakkında yorum yapamaması gerektiğini savundu.

Hala kuyruğu dik çalışıyor

Yeni Akit'in gerçekçi yayınları karşısında da kuyruğu dik tutma çabası içine giren Söğüt, “Akit benimle ilgili benzer bir yazıyı daha önce de yazmıştı. Anlıyorum ben konunun tedirginlik yaratmasını, tartışma yaratmasını ama seviye bu değil. Başka bir yerden tartışmamız gerekiyor. Ahlak, örf, gelenek, inanç… Dünden bugüne halledilecek meseleler değil. İnsanlığın başına bin yıllardır sorun olmuş meselelerden söz ediyoruz.” dedi.

Aileyi hedef aldığı utanç verici yazılarının okunmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Söğüt, “Ben de şu an bıraktım telefonu elimden. Akit, eski bir yazımı daha bulmuş. “Evdeki babayı öldürün diye yazı yazmış bu kadın” diye… O yazım da bence çok güzel bir yazıydı (gülüyor). En hoşuma giden şu, didik didik Mine Söğüt’ün yazılarını okuyorlar. Belki içlerinden birilerinin küçücük de olsa aklı çelinir diye bir umudum var. Hiç okumayacakları bir şeyi okuyorlar şu anda.” ifadelerini kullandı.

Yazısında kızlara ‘evlenmeyi değil, sevişmeyi ön plana çıkarın’ şeklinde skandal tavsiyelerde bulunarak kafasında kurguladığı ‘Tek tip ahlaksızlık’ modelini anlatan Söğüt, röportajında ise “Tek model bir ahlak yoktur.” diyerek kendisinin kurguladığı ‘ahlaksızlık’ modelini meşrulaştırma çabasına girdi.

‘Baba evini terk edin’ diyene bak sen!

Karaladığı yazısında “Baba evini terk edin kızlar, sokaklar daha güvenli” şeklinde ifadeler kullanan Söğüt, verdiği röportajda ise babasından övgüyle söz etti. Tavsiye ettiği şeyi kendisinin dahi yapmadığını itiraf eden Söğüt, "Ben çok şanslıyım dünyanın en şahane babasına sahiptim, 17 yaşımda vefat etti. Erken kaybettim. Ergenliğimi mükemmel bir erkek modeli ile geçirdim. Beraberliğimde, biriyle yaşama standartlarımı belirlerken, onun koşullarını sağlarken çok şahane bir babanın elinde büyümenin etkisi var." dedi.

Öte yandan, Akit TV’de Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen gelen Manşetlerin Dili programında Mine Söğüt meselesi masaya yatırıldı. Söğüt’ün “Ortaçağ bize çok yakın” şeklindeki sözlerine cevap veren Karahasanoğlu, “Ben şöyle bir tespitte bulunayım. Aslında mağara devrine kendisi çok daha yakın. Eski dönemlerde insanların imkansızlıkları vardı bugünlerle kıyasladığınız zaman. Kötü toplumlar da var. Akşam onla yatan, sabah bunla yatan toplumlar da vardı. Şimdi kendisinin önerdiği sistem o mağara devrini çağrıştırıyor. Ortaçağ’ı kötülüyor ama Ortaçağ’dan çok daha gerilere kendisi gidiyor. Evde bir evde kalmayacaksa bir kız çocuğu veya kadınlar babalarının evinden kaçıp sokaklarda yaşamaya başlayacaklarsa, işte sokakta yaşamanın neyi temsil ettiğini, mağara dönemini temsil ettiğini kendisi de bilmesi lazım.” dedi.

Çık başarını anlat

Söğüt'ün tavsiye ettiği şeylerden kendi hayatından örnek vermesi çağrısında bulunan Karahasanoğlu, “Çık kendi hayatından anlat. De ki, ben böyle yaptım başarıya ulaştım ve sonuçta da genç kızlara da bu tavsiyeyi yapıyorum de. Ben diyeyim ki Mine hanımın yazısından bizim de alacağımız dersler var. Bak kendi hayatında yaşamış ve başarıya ulaşmış. Ama kendisi söylüyor. Ben evden kaçmadım diyor. Ben şöyle bir babanın kızıydım diyor. Genç kızlara tavsiye ettiği, ‘Babanızın evinden kaçın özgürlüğe kavuşun, sokakta yaşayın’ şeklinde bir şey kendi için örneklemiyor” dedi.

Karahasanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz eğer bu ekranda bir şeyi söylüyorsak, çocuklarınızı İmam Hatip’e yollayın diyorsak, kendi çocuklarımızı İmam Hatip’e yollayarak işe başlıyoruz ve çıkıp söylüyoruz. Veya şu yanlıştır dediğimiz zaman, kendi hayatımızda mümkün olduğu nispette önce yaşamaya çalışıyoruz, ondan sonra izleyicilere bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ama Mine hanımın başkalarının kızlarına kaçın kurtulun diyor. Kendisine gelince mutlu bir evliliğim var deyip evde oturmaya devam ediyor. O zaman sen kendinle çelişki yaşıyorsun. Kendi hayatında çelişki yaşıyorsun.”