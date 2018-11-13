Mine Kırıkkanat zıvanadan çıktı: Atatürk benim ilahım, tapıyorum

Edirne'deki törenlerde, tören alanının yanından geçen bir kadının 'Atatürk ilah değildir' sözü üzerine başlayan tartışma sürerken, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat skandal sözlere imza attı.

"Atatürk benim ilahım"

Kırıkkanat, tartışmalar üzerine çıktığı bir televizyon programında "evet Atatürk ilahım" ifadesini kullandı.

Kırıkkanat'ın skandal ve provokatif sözleri şu şekilde:

"Arkadaşlarıma dedim ki, artık Atatürk ilahım. 10 yıl önce Atatürk'e tapıyorum demezdim, ama artık Atatürk'e tapıyorum dedim.

"Arkadaşlarım da, o kadar kinliyiz"

Arkadaşlarım da aynı şekilde dediler ki,Mine, aynı fikirdeyiz. Çünkü bundan 10 yıl önce biz ilk cumhuriyet döneminin kusurlarını da görüyorduk. Atatürk'ü severdik ama küçük kusurlarını da görürdük. Şimdi ise bir kusur bulana çakacak vaziyetteyiz. Yani artık o kadar kinliyiz."