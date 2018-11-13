0553 313 94 23

Mine Kırıkkanat zıvanadan çıktı: Atatürk benim ilahım, tapıyorum

Her fırsatta İslam'a saldırmayı kendisine görev eden kemalist-solcu kırması kokuşmuş zihniyetin tezahürü olan Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarından Mine Kırıkkanat, iyice zıvanadan çıktı. Kırıkkanat, katıldığı bir televizyon programında, 'Atatürk benim ilahımdır' diyerek artık ona taptığını söyledi.

13 Kasım 2018 Salı 21:38
Mine Kırıkkanat zıvanadan çıktı: Atatürk benim ilahım, tapıyorum

Edirne'deki törenlerde, tören alanının yanından geçen bir kadının 'Atatürk ilah değildir' sözü üzerine başlayan tartışma sürerken, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat skandal sözlere imza attı.

"Atatürk benim ilahım"

Kırıkkanat, tartışmalar üzerine çıktığı bir televizyon programında "evet Atatürk ilahım" ifadesini kullandı.

Kırıkkanat'ın skandal ve provokatif sözleri şu şekilde:

"Arkadaşlarıma dedim ki, artık Atatürk ilahım. 10 yıl önce Atatürk'e tapıyorum demezdim, ama artık Atatürk'e tapıyorum dedim.

"Arkadaşlarım da, o kadar kinliyiz"

Arkadaşlarım da aynı şekilde dediler ki,Mine, aynı fikirdeyiz. Çünkü bundan 10 yıl önce biz ilk cumhuriyet döneminin kusurlarını da görüyorduk. Atatürk'ü severdik ama küçük kusurlarını da görürdük. Şimdi ise bir kusur bulana çakacak vaziyetteyiz. Yani artık o kadar kinliyiz."

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 21:38
  1. Edirne
  2. mine kırıkkanat
  3. atatürk ilahım
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mine Kırıkkanat zıvanadan çıktı: Atatürk benim ilahım, tapıyorum
    1. Mine Kırıkkanat zıvanadan çıktı:..
    2. Birlikte yaşadığı kadını pompalı..
    3. Japon turist sayısında yüzde 90'a..
    4. Beşamel sos hazırlamanın püf noktaları
    5. 1. Lig'de hoca kıyımı devam ediyor!..
    6. Birleşmiş Milletler'den Yemen'de..
    7. Sahte bal nasıl anlaşılır?
    8. Adnan Oktar'ın villaları yıkıldı
    9. Türkiye'yi kana bulayacaklardı! Bomba..
    10. Rusya'dan Filistin açıklaması
    11. Dişler için bal ve karbonat!
    12. Brexit metninde anlaşma sağlandı!..
    13. Sıvı kaybı mide bulantısını artırıyor
    14. Mahmud Abbas'tan olağanüstü toplantı..
    15. Bunlar bağışıklığınızı çökertiyor!
    16. BMGK acil toplantıya çağrıldı
    17. Cemal Kaşıkçı'nın ses kaydındaki..
    18. 'Saç kremi'niz başka işler yapabilir
    19. Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesi..
    20. Doğum kontrol haplarında tehlike!
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...