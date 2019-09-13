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Minderde Dünya şampiyonası Kepez’in

Kepez’in genç yetenekleri gururlandırdı.

13 Eylül 2019 Cuma 10:47
Minderde Dünya şampiyonası Kepez’in

Kepez’in genç yetenekleri gururlandırdı. Ukrayna’da düzenlenen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası’nda 60 kiloda Dünya şampiyonu olan Zeynep Yıldırım ve 50 kiloda dünya üçüncüsü olan Özlem Şimşek, Kepezspor Kulübü Başkanı Hakan Çatal’ı ziyaret etti.


Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün genç kadın güreşçileriZeynep Yıldırım 60 kiloda Dünya şampiyonu,Özlem Şimşek ise 50 kiloda Dünya 3.sü oldu.Ukrayna’nın Odessa şehrinde yapılan yıldız genç kadın plaj güreşinde Türkiye’nin ve Kepez’in adını dünya’ya duyuran başarılı güreşçiler Kulüp Başkanı Hakan Çatal’ı makamında ziyaret etti. Kepez Belediyesi Spor Kulübünün antrenörü Meral Kaya, yönetiminde dünya şampiyonluğunu yaşayan genç sporcular, sevinçlerini kulüp başkanı Çatal ile paylaştılar.


Dünya şampiyonlarının ziyaretinden büyük onur duyduğunu belirten Kepezspor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, “Ukrayna’nın Odessa şehrinde yapılan yıldız genç kadın plaj güreşinde 60 kiloda Zeynep Yıldırım Dünya Şampiyonu, 50 kiloda Özlem Şimşek Dünya 3.sü oldu. Genç yeteneklerimiz bizleri gururlandırdı. Bu başarı Kepezspor Kulübü olarak,spora ne kadar çok önem verdiğimizin kanıtıdır. Ben azmedip çalışan, Türkiye’nin, Kepez’in adını Dünya’ya duyuran ve her şeyden önemlisi İstiklal Marşımızı tüm Dünya’ya dinleterek, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren, genç yeteneklerimizi gönülden kutluyorum“ dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:47
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