Minber dokunulmazlığı kaçınılmaz bir ihtiyaç

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) tarafından gündeme getirilen ve bazı çevreleri rahatsız eden “Minber dokunulmazlığı” teklifine ilişkin Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül önemli açıklamalarda bulundu. Gül açıklamasında, “Son günlerde bazı kesimler Mil Diyanet Sen’in sürekli dile getirdiği ‘Minber Dokunulmazlığı’ teklifi üzerinde dezenformasyon yapmaya çalışıyorlar. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çok seçkin bir ekiple hazırlanan ve tüm camilerimizde okutulan bu hutbelerin dokunulmazlığını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Amacımız görevini yapan kardeşlerimizi korumak"

Celaleddin Gül “Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hocamızın okuduğu bir hutbe üzerinden başta LGBTİ’li dernekler olmak üzere bazı Sivil Toplum Kuruluşları (STK) kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Biz de ‘Artık okunan hiçbir hutbenin konusu yargının konusu olmasın’ düşüncesi ile ‘Minber dokunulmazlığı’ talebinde bulunduk. Bu talebimiz de çok ses getirdi. Bir din görevlisi kardeşimiz hutbeyi okuduğu zaman hiçbir STK o kardeşimiz hakkında suç duyurusunda bulunmasın istiyoruz. Bizim amacımız görevini yapan kardeşlerimizi korumak” şeklinde konuştu.

“Kur’an-ı Kerim’in hükümlerini özgürce söylemek istiyoruz”

Dokunulmazlık uygulanmasını istedikleri hutbelere değinen Gül, “Bu talebimiz şu anda bazı çevreler tarafından aşırı derecede provoke edilmeye başlandı. Biz sadece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çok seçkin bir ekiple hazırlanan ve tüm camilerimizde okutulan hutbelere dokunulmazlık istiyoruz. Bu çok önemlidir. Çünkü görevini icra eden kardeşimiz eşcinsel LGBTİ’li deyince o sapkınlar ayaklanıyor, faiz dediği zaman başkaları ayaklanıyor, içki, kumar dediği zaman başkaları ayaklanıyor. Biz doğruları söylemekle mükellefiz. Şu anda öyle bir hale geldik ki hadisleri, Kur’an’da yazan ayetleri bile dikkatlice seçerek söylüyoruz. Kur’an-ı Kerim’in hükümlerini özgürce söylemek istiyoruz. Bu sebeple ilk fırsatta minber dokunulmazlığı TBMM’de gündeme getirilmeli” görüşünü dile getirdi..