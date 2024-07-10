Minareye yıldırım isabet etti, imam yaralandı!

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Akkoyunlu Cami'nin minaresine, cemaatin akşam namazından çıktığı sırada yıldırım isabet etti. Minareden kopan taş ve molozların isabet ettiği müezzin Muhammet Akbaba, başından hafif yaralandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Akkoyunlu Cami'nin minaresine, cemaatin akşam namazından çıktığı sırada yıldırım isabet etti.

Yıldırımın etkisiyle minarenin üstündeki paratoner, alem, bazı taş ve demir parçaları caminin bahçesine düştü.

Minareden kopan taş ve molozların isabet ettiği müezzin Muhammet Akbaba, başından hafif yaralandı.

Çevredekiler tarafından Ahlat Devlet Hastanesine kaldırılan Akbaba, tedavi edildi.

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Belediye ekipleri de molozların kaldırılması için çalışma yürüttü.

Akbaba, minareye yıldırım isabet etmesiyle korkuya kapıldıklarını söyledi.

Minarede hasar oluştuğunu anlatan Akbaba, "Evimize dönüyorduk. Büyük bir ışık hüzmesi üzerimize geldi. Kafamı yukarı kaldırdığımda başıma taş düştü ve yere yığıldım. Çevredekiler hastaneye götürdü. Başıma 4 dikiş atıldı. Minaremizde paratonerin olması avantaj oldu." dedi.

Olayı gören Eyüp Türen de "Akşam namazından sonra büyük bir gürültüyle dışarı çıktık. Minareden düşen taşlarla müezzinimiz yaralandı. Hastaneye kaldırdık. Çok şükür ucuz atlattık." diye konuştu.

Kaynak: AA-İHA