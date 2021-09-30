Mimarlar Odası’nın yıkama yağlama ödülleri TV5'e ve Kayacı'ya ders olsun!

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde Mimarlar Odası’nın fondaşlara dağıttığı yıkama yağlama ödülleri konuşuldu.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri’nde gazetecilere verilen plaketleri “altın günü” yaftasıyla aşağılayan solak zihniyet, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin düzenlediği 6. Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri programında, PKK uzantılarıyla birlikte fondaş medya kuruluşları ödüle boğuldu.

Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla Akit TV’de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, Mimarlar Odası’nın fondaşlara dağıttığı bu yıkama yağlama ödülleri konuşuldu.

Erdoğan'ın sözünü kesmişlerdi

Geçtiğimiz günlerde ise Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV5, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesmiş ve programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı yayını yarıda kesmeleriyle ilgili "Cumhurbaşkanı konuştuğu için ses verdik ama gördük ki AKP Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı'ndan söz ediyordu. Seçimler yaklaşınca her partiye verdiğimiz kadar AKP Genel Başkanı'na da süre veririz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eliyle TV5’e verilen ödülü hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, Mimar Odası tarafından dağıtılan ödüllerde sağ kesimden hiç bir medya kuruluşunun yer almadığını belirterek, Erdoğan’ın sözünün kesmeyi mağrifet sanan TV5 ve Mehmet Ali Kayacı’yı eleştirdi.