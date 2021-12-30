Mimarlar Odası Ekrem İmamoğlu için iş başında

Türkiye yararına olan her şeye karşı çıkan ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen Mimarlar Odası, terör örgütü PKK ile ilintili olduğu iddia edilen işçilerle ilgili olarak İBB'ye yapılacak olan teftişe karşı çıktı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'na akılalmaz bir şekilde tepki gösterilerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verildi.

İşte o açıklama:

“Muhtarlarla yaptığı konuşmada ‘Siz binayı yıkın, hukuk kararı arkadan gelir’ diyerek hukuksuzluğu teşvik eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM’de bütçe görüşmelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne terör örgütleriyle iltisaklı 557 kişinin işe alındığını iddia etmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında çalışanlar arasında terör örgütleriyle irtibatlı kişiler bulunduğu iddiasıyla başlatılan özel teftiş, olayın siyasi olduğunu göstermektedir.

İktidar, kendisi gibi düşünmeyen yerel yönetimleri, meslek örgütlerini ve yöneticilerini haksız ithamlarda bulunarak susturmaya, cezalandırmaya çalışarak toplumsal muhalefete mesaj göndermektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmek için adli sicil kaydı olmazsa olmaz belgeler arasındadır. Eğer ortada soruşturulacak bir durum var ise hukuksuzluğu hukuk haline getiren, kendi sorumluluklarını yerine getirmeden kimi zaman yetki aşımı kimi zaman hukuksuzlukla iltisaklı olan İçişleri Bakanlığı yetkililerinden başlanmalıdır.

2019 yerel yönetim seçimlerinde kaybettiği birçok ilde yerel yönetimler üzerindeki baskıyı artıran, kayyum atayan iktidar, 16 milyonluk İstanbul’da, soruşturma adı altında toplumsal muhalefete ve yerel yönetimlere sopa göstermektedir. Kamu hizmeti gören İstanbul Belediyesi emekçilerine yönelik kuşkuyla bakılmasına neden olacak siyasi söylemler ve bu özel teftiş incelemesi, aynı zamanda İstanbul halkının iradesiyle iki kez seçilmiş İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu nezdinde halkın iradesine yönelik bir hamledir. İktidarın İstanbul Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimler üzerindeki baskılarını kınıyoruz.”