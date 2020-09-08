  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mimar Sinan'ın inşa ettiği kervansaray, hizmet vermeye başladı
Aktüel

Mimar Sinan'ın inşa ettiği kervansaray, hizmet vermeye başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:18:40 -
Mimar Sinan'ın inşa ettiği kervansaray, hizmet vermeye başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de restorasyonu tamamlanan tarihi Rüstempaşa Kervansarayı, konaklama ve restoran hizmeti kapsamında müşterilerini ağırlıyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan tarihi kervansaray, işletmecisi tarafından restore ettirildi.

Misafirlerine konaklama ve restoran hizmeti veren, dikdörtgen avlunun çevresinde iki katlı odaların bulunduğu kervansaray, görkemiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

İşletme Müdürü Yusuf Çavdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı yadigarı kervansarayı tarihe sadık kalarak restore ettirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 2 yıllık restorasyon sürecinin ardından tarihi yapıyı konuklarına açtıklarını belirten Çavdar, "1561 yılında yapılan tarihi kervansaray günümüze kadar farklı hizmetler vermiş. Biz de burada konuklarımıza tarihi anlatmayı değil, tarihi yaşatmayı hedefliyoruz." dedi.

Çavdar, restorasyon sonrası kervansarayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yapıya hayran kaldığını dile getirdi.

Edirne'nin jeopolitik konumu dolayısıyla geçmişten günümüze Balkanlar'ın en önemli şehirlerden olduğunu anlatan Çavdar, şunları kaydetti:

"Edirne, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında olması dolayısıyla Balkan ülkelerinde yaşayanların ziyaret etmek istediği şehirlerin başında geliyor. Buradan gelenler Edirne'de birkaç gün geçirip alışverişlerini yapıp giderler. Aslında bu kervansarayın yapılma amacı ticaret ve konaklama. Biz de bu amaca uygun hizmet vermeye çalışıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?
Gündem

Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını..
Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar
Dünya

Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar

Rusya’nın askeri teçhizatlarını İran üzerinden Ermenistan'a gönderdiği iddia edildi.
Kılıçdaroğlu’ndan skandal ‘Fahrettin Koca’ açıklaması
Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan skandal ‘Fahrettin Koca’ açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüse karşı dünya tarafında ayakta alkışlanan mücadelesini lek..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı