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Milyonluk vurgun son anda engellendi!

Gaziantep'te tapu memurlarının dikkati milyonluk vurgunu engelledi. Sahte kimlik ve evraklarla 77 dönümlük değeri yaklaşık 20 milyon lirayı bulan araziyi satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

04 Eylül 2018 Salı 12:18
Milyonluk vurgun son anda engellendi!

Merkez Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'ndeki 77 dönümlük arazinin satış işlemleri için M.T, H.G, B.Ö.B. ve A.Ö, Gaziantep Tapu Kadastro 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil Tapu Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

Tapu memurları yaptıkları inceleme sırasında evraklarla birlikte sunulan vekalet belgesinin sahte kimlikle hazırlandığını fark etti.

Tapu görevlileri, sunulan kimlik ve evrakın arazinin satışını yapmak isteyen şahıslara ait olmadığından emin olanca durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe tapu müdürlüğüne gelerek sahte kimlik ve evrak düzenleyip başkasına ait arazileri üçüncü şahıslara satmaya çalışan 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler M.T, H.G, B.Ö.B, A.Ö, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:18
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