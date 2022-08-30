Milyonluk davalara bakan Ersan Şen, mafya babasının avukatlığına soyundu
Katıldığı canlı yayında Mafya babası Sedat Peker'in Beykoz'da bulunan evine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından el konulması milyonluk davalara bakan Prof. Dr. Ersan Şen'i rahatsız etti.
Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu programa konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen, mafya babası Sedat Peker'i savundu.
Peker'in Beykoz Korusu sınırları içinde yer alan konutunun da içinde bulunduğu arazi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi Şen'i rahatsız etti.
Şen, Peker'in evinin hukuka aykırıysa neden daha önce el konulmadığını neden şimdi el konulduğunun dikkat çektiğini söyledi.
Gülşen'e de sahip çıkmayı ihmal etmedi
Hızını alamayan Şen, 'Sapık' diyerek İmam Hatip mezunlarını rencide eden şarkıcı Gülşen'e de sahip çıkmayı ihmal etmedi.
Milyonluk davaların avukatı
Eski Halk Bank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ı 1 milyon TL'ye savunduğu iddia edilen Şen'in Peker'i kaç paraya savunduğu merak konusu oldu.