Milyonların ortak sorusu 'Kar ne zaman yağacak?' | istanbullular hazırlıklı olun tarih açıklandı

Türkiye son yılların en kurak kış mevsimini yaşıyor. İstanbullular ise yazdan kalma günlerle vedalaşmanın heyecanıyla 'Kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul dahil tüm Karadeniz kıyısında hafif yağmur olacak. Sıcaklıklar ortalamaya geldi. Perşembe (bugün) 1-2 derece yükselecek, hafta sonu tekrar düşecek. İstanbul'da bugün 10 °C, Cuma, 13 Pazar 8 °C. Cuma sabah batıya kuvvetli yağış geliyor. Hafta sonu bu yağışlı hava Anadolu'nun büyük bölümünde yağışlara neden olacak. İç Anadolu'da KKY ve 5-6 gün Doğuda kar yapar sıcaklıkları düşürür" dedi.

Şen, "Şubat ve Mart'ın 15'ine kadar yağışlı havaların devam etmesi gerekiyor. Bu hafta Türkiye yağışlı bir hava kütlesinin etkisine girecek. Cuma sabaha karşı kuvvetli bir yağış geliyor. Marmara bölgesi de bu etkili yağışın etkisine girecek ama Güney Ege'de Çanakkale, Balıkesir'de su baskınları da olabilir" dedi.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ökten, "İstanbul'a kar yağmayınca Türkiye'ye kar yağmadı sayılıyor. Ben de bıktım bu yükten. Bu hafta her yere kar yağacak, kar heyecanı yaşayacağım. Veri ve radar ile hep beraber takip yapacağız. Bol bol görsel paylaşmanızı rica ediyorum. Buralar şenlensin. Ölü toprağını atalım” dedi.

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan ise "Ardı ardına gelecek ve devamı olacak yağışlar gerçekleşecek. 27 Ocak-10 Şubat arasında sıklıkla yağış göreceğiz. Yoğun kar yağışı alacak kentlerimiz de olacak" ifadelerini kullandı. Çalışkan, İstanbul'da 4 Şubat'ta kar yağışı görülebileceğini sözlerine ekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, (Kütahya hariç) Ege, Batı Akdeniz ile Bitlis, Şırnak, Van, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz'in yüksekleri ile Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.