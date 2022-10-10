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Gündem Milyonların gözü kritik kabine toplantısında
Gündem

Milyonların gözü kritik kabine toplantısında

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren çalışmalar için gözler yarın Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 03:38:00 -
Milyonların gözü kritik kabine toplantısında

EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ele alınacak. Kabinenin gündeminde, başörtüsüne anayasal güvence teklifi için yürütülen çalışmalar da olacak.

EYT düzenlemesi masada olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi masada olacak. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.

550 bin sözleşmeliye kadro

Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Başörtüsü düzenlemesi konuşulacak

Başörtüsüne anayasal güvence çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı'nca başlatılan çalışmalardaki son durum ele alınacak.

AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının da yer aldığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan taslağın Kabine Toplantısı'nda Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

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