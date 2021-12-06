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Ekonomi Milyonların gözü bu haberde! Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu
Ekonomi

Milyonların gözü bu haberde! Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz hafta ilk toplantısını yaptı. Toplantıda işçi ve işveren cephesi taleplerini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 20:04:00 -
Milyonların gözü bu haberde! Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu

Önümüzdeki hafta salı ve cuma günleri iki toplantı daha gerçekleştirilecek. Bu toplantılar sonrasında asgari ücretin netleşmesi bekleniyor. İşçi ve işveren cephesinde ortak beklenti vergilerin kaldırılması olarak öne çıkarken bu talebinin hayata geçmesi halinde birkaç senaryonun çıkması söz konusu olacak.

Bu senaryolar şöyle:

- Eğer asgari ücret net 3.500 TL olarak belirlenir, asgari ücretlilerden gelir vergisi alınmaması ve damga vergisinin kaldırılması kararlaştırılırsa, asgari ücretlinin eline geçecek net rakam yıl boyunca 3.500 TL, asgari ücretin işverene maliyeti ise 4.838,29 TL olacak. Ancak işverenin devlete ödemesi gereken gelir vergisinin, işçiye ödenmesi yönünde bir düzenleme yapılırsa bu durumda işçinin eline geçecek net rakam 4.025 TL'ye, asgari ücretin işverene maliyeti de 5.363,29 TL'ye yükselecek.

- Asgari ücret net 3.750 TL olarak belirlenir, gelir vergisi alınmaması ve damga vergisinin kaldırılması kararlaştırılırsa, asgari ücretlinin eline geçecek net rakam yıl boyu 3.750 TL, asgari ücretin işverene maliyeti ise 5.184,1 TL olur. Ancak işverenin devlete ödemesi gereken vergi işçiye ödenirse bu durumda işçinin eline geçecek net rakam 4.312,5 TL'ye, asgari ücretin işverene maliyeti de 5.746,6 TL'ye yükselecek.

- Asgari ücret net 4.000 TL olarak belirlenir ve vergi alınmazsa net rakam yıl boyu 4.000 TL, asgari ücretin işverene maliyeti ise 5..529 TL olur. Ancak işverenin devlete ödemesi gereken gelir vergisinin, işçiye ödenmesi yönünde bir düzenleme yapılırsa bu durumda işçinin eline geçecek net rakam 4.600 TL'ye, asgari ücretin işverene maliyeti de 6.129 TL'ye yükselecek.

4.000 TL'nin maliyeti 6.133 liraya çıkıyor

Asgari ücret AGİ dahil 3.500 TL, 3.750 TL veya 4.000 TL olursa işçinin eline geçecek net rakam yıl boyunca değişebilecektir. Yalnızca bekar asgari ücretlinin eline geçecek net rakam yani 3.500 TL ya da 3.750 TL yıl boyu korunacaktır. Asgari ücretin AGİ dahil 3.500 TL olarak belirlenmesi halinde asgari ücretin işverene maliyeti 5.312,18 TL, 3.750 TL olarak belirlenmesi halinde ise işverene maliyeti 5.723,43 TL, 4.000 TL olarak belirlenmesi halinde 6.133 TL olarak gerçekleşecek.

Akşam

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