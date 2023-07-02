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Gündem Milyonların gözü bu düzenlemede! Memur ve emekli maaşı zammı için 3 formül üzerinde duruluyor
Gündem

Milyonların gözü bu düzenlemede! Memur ve emekli maaşı zammı için 3 formül üzerinde duruluyor

Yeniakit Publisher
2023-07-02 18:24:00 -
Milyonların gözü bu düzenlemede! Memur ve emekli maaşı zammı için 3 formül üzerinde duruluyor

Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük ara zamdan sonra gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarına çevrildi.

Asgari ücret, yapılan %34 oranındaki ara zamla beraber net 11 bin 402 TL oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram kutlaması mesajında memur ve emeklilere yapılacak zammın Temmuz'un ilk haftasında duyurulacağını müjdeledi.

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emekli maaş zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. 5 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranı ve 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaş zam oranı da netleşecek. Zamma refah payı da eklenecek.

'3 farklı formül masaya yatırıldı' iddiası!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve söz konusu düzenlemenin temmuz ayında Meclis’ten geçeceğini ifade etmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem ile Maliye Bakanlığı bürokratları ve SGK yetkilileri, memur zammına ilişkin toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda memur maaşının taban 22 bin TL olması ile ilgili formüller ve 7 bin 500 TL olan SSK, BAĞ-KUR emekli maaşlarının yükseltilmesi ele alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Masada konuşulan formüllere göre; aile yardımı dahil 11 bin 800 TL civarında olan en düşük memur maaşının seyyanen 22 bin TL yapılması, 5 bin TL gibi bir seyyanen zam ve %30 oranın da bir artış ile 22 bin TL’ye tamamlanması, son olarak ise %86 oranında bir atış ile en düşük memur maaşının 22 bin TL’ye yükseltilmesi konuşuldu.

Memur ve emekli zammında 3 formül masaya yatırıldı

1. formül:

11.800+ 10.200= 22.000 TL

2. formül:

11.800 +5.000 = 16.800 X % 30 = 22.000 TL

3. formül:

11.800 X % 86 = 22.000

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