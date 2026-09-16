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Gündem İran destekli Husiler Suudi Arabistan’ın petrol tesisini ve hava üssünü balistik füzelerle hedef aldı!
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İran destekli Husiler Suudi Arabistan’ın petrol tesisini ve hava üssünü balistik füzelerle hedef aldı!

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İran destekli Husiler Suudi Arabistan’ın petrol tesisini ve hava üssünü balistik füzelerle hedef aldı!

Kızıldeniz ve Yemende kontrol alanını genişleterek bölgesel istikrarı tehdit eden İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın ulusal petrol devi Saudi Aramco’nun Yanbu kentindeki kritik tesisine ve Hamis Muşayt Hava Üssü’ne balistik füzeler ve İHA’larla geniş çaplı bir operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın ulusal petrol devi Saudi Aramco’nun Yanbu kentindeki kritik tesisine ve Hamis Muşayt Hava Üssü’ne balistik füzeler ve İHA’larla geniş çaplı bir operasyon düzenlediklerini duyurdu. Tesislerin doğrudan hedef alındığını iddia eden Husi sözcüsü, Suudi Arabistan içlerindeki stratejik noktalara yönelik saldırıların kararlılıkla sürdürüleceği tehdidinde bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Yanbu kentindeki tesisi ile Hamis Muşayt Hava Üssü'nü balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'de 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Seri, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki ulusal petrol şirketi Aramco tesisine çok sayıda balistik füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini söyledi. Tesisin doğrudan isabet aldığını ileri süren Seri, ayrıca Hamis Muşayt Hava Üssü'nün de bir dizi balistik füzeyle hedef alındığını aktardı.

"SALDIRIYA KARŞI SALDIRI"

Seri, Suudi Arabistan'ın iç kesimlerine yönelik saldırılarını sürdüreceklerini belirterek, "kuşatmaya karşı kuşatma, saldırıya karşı saldırıyla" karşılık vereceklerini ifade etti. Öte yandan, Suudi Arabistan'dan Husilerin saldırı iddiasına ilişkin açıklama yapılmadı.

 

F-15 SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜKLERİNİ İDDİA ETTİLER

Husilerin Askeri Sözcüsü, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini öne sürmüştü.

 

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

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