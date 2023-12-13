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Aktüel Milyonları ilgilendiriyor! Elektrik faturalarında yeni dönem
Aktüel

Milyonları ilgilendiriyor! Elektrik faturalarında yeni dönem

Yeniakit Publisher
2023-12-13 01:37:00 - 2023-12-13 01:54:21
Milyonları ilgilendiriyor! Elektrik faturalarında yeni dönem

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) çalışmalarında son aşamaya geldiği öğrenildi.

Yapılacak düzenlemeyle birlikte elektrik faturaları anlık olarak görülebildiği gibi, hane sahipleri faturalarını komşuları ile de kıyaslayabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) faturalara gelen şikayetlerin ardından yeni bir sistem için harekete geçti.

Anlık takip imkanı!

Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) adı verilen uygulama ile Türkiye genelini kapsayacak taslağa göre tüketiciler, fatura dönemlerinde anlık olarak ne kadar elektrik harcadıklarını ve güncel fatura tutarlarını görebilecek. Akıllı elektrik sayaçları ile yürütülecek sistemde verilere anlık olarak cep telefonu ile ulaşılacak ve mobil uygulama üzerinden bağlı bulunan apartmandaki tüm tüketim verileri takip edilebilecek.

Böylece hane sahipleri, faturaya konu ay içerisinde yaptıkları harcamalar ile komşularının harcamalarını da kıyaslayabilecek. Mobil uygulama aynı zamanda planlanmış elektrik kesintileri hakkında da güncel bilgileri aktaracak.

Sayaç değişim ücreti de yok!

Elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçların MASS kapsamına dahil edilmesi, gerekli teçhizatın, altyapının ve akıllı sayaçların kurulumu, işletilmesi ve bakımı ile mevcut sayaçların akıllı sayaçlar ile değiştirilmesi, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunda olacak.
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Bu nedenle kullanıcılar, sayaç değişikliği için herhangi bir bedel ödemek zorunda kalmayacak.

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