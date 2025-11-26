Milyonları İlgilendiren Karar: Pasaport ve Ehliyet Harçlarında 2026 Tarifesi Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini kamuoyuna duyurmasıyla birlikte, 2026 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak olan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kesinleşti. Resmî Gazete’de yayımlanması beklenen bu oran, yüzde 25,49 olarak belirlendi.



Bu kritik artış, pasaport harçlarından sürücü belgesi ücretlerine, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarından yurt dışı çıkış harcına kadar milyonlarca vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek yeni maliyetleri beraberinde getirdi. Yeni yılla birlikte, devletin sağladığı temel hizmetlerin bedelleri de güncellenmiş olacak.

Resmi İşlemlerin Maliyeti Artıyor

2026 yılından itibaren, pasaport çıkarma ve ehliyet alma süreçleri daha yüksek harçlarla tamamlanacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından özel bir indirim uygulanmadığı takdirde, uzun süreli pasaport sahibi olmanın maliyeti önemli ölçüde yükselmiş durumda. Benzer şekilde, sürücü belgesi harçları ve yenileme ücretleri de bu yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenecek.

Yurt Dışı Telefon Kayıt Ücreti Rekor Kırdı

Yurt dışından şahsi kullanımla getirilen cep telefonlarının kayıt altına alınması (IMEI) ücreti, geçmiş yıllara kıyasla en yüksek seviyesine ulaştı. 2026 yılı için belirlenen 57.241 TL’lik yeni IMEI kayıt ücreti, kayıt dışı telefon kullanımının önüne geçilmesi ve yerli piyasanın korunması adına caydırıcı bir hamle olarak öne çıkıyor.



Öte yandan, yurt dışına seyahat eden vatandaşlardan alınan çıkış harcı da 1 Ocak 2026 itibarıyla 1.255 TL olarak uygulanacak. 2025 yılının Eylül ayında 1.000 TL’ye çıkarılan bu harçta yaşanan artış, yurt dışına çıkanların devlete sağladığı katkıyı artıracak.

Hükümetten Vatandaşı Rahatlatacak Adımlar

Vergi artışlarının yanı sıra, Hükümetin vatandaşın üzerindeki mali yükü dengelemeye yönelik çalışmaları da gündemde. Özellikle arsa rayiç bedellerindeki fahiş artışlar nedeniyle emlak vergilerinde yaşanacak yükselişlere karşı bir üst sınır getirilmesi için düzenleme başlatıldı. Bu düzenlemenin kısa sürede yasalaşarak emlak sahiplerini rahatlatması bekleniyor.

Ayrıca, trafik para cezaları 2026 yılında YDO oranında artırılmayacak; cezaların artış miktarı, Meclis’te görüşülen yeni bir kanuni düzenlemeyle belirlenecek. Bu esnek yaklaşım, devletin vergi ve harç politikalarında vatandaşın refahını gözetme çabasını bir kez daha gösteriyor.



Son olarak, araç sahiplerini ilgilendiren MTV ve araç muayene ücretleri de yeniden değerleme oranında artırılacak; muayene ücretinin 3.289 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Tüm bu ayarlamalar, devletin hizmet kalitesini korumak ve ekonomik istikrarı sürdürmek adına atılan zorunlu adımlar olarak dikkat çekiyor.