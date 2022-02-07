Milyonları cukkalayan Cem Yılmaz, yine tribünlere oynadı

Tıpkı Şahan Gökbakar gibi şovmenlikten çok siyaset yapmaya başlayan tuzu kuru komedyen Cem Yılmaz, 'hayat pahalılığı'ndan şikayet etti. Son dönemde zamlarla beraber artan fiyatlara tepki gösteren Yılmaz, "Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli!" diyerek tribünlere oynadı.

Türkiye'de gündemin bir numaralı konusu olan ekonomik durum hakkında "Eskiden şey vardı, 'Ödediğiniz vergiler size yol, su ,elektrik olarak geri dönüyor'. Bir çok giden memnun ki yerinden, cok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler." paylaşımı yapan Yılmaz'a, sosyal medyadan pek çok kişi "Milyonları götürüyorsun, ancak milleti gaza getirmek için 'hayat pahalılığı'ndan şikayet ediyorsun. Senin samimiyetine inanmıyoruz" diye tepki gösterdi.