Milyonlarca taraftar bunu bekliyordu! Okan Hoca nasıl yapacak? Açıklandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçını Manchester United ile deplasmanda oynayacak. Son çalışmasını İstanbul'da gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar, zorlu maça hazır.

AVRUPA'DA DA YENİLMİYOR

Aslan’ın Süper Lig’deki yenilmezlik serisi, Avrupa kupalarında da devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip, 12’si UEFA Avrupa Ligi, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 1’i de Şampiyonlar Ligi grup maçı olmak üzere toplam 19 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Cim Bom, 28 Temmuz 2021’de PSV’ye İstanbul’da 2-1 kaybettikten sonra 19 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

MANCHESTER UNITED İLE 7. RANDEVU

Manchester United ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez rakip oldu. Sarı- Kırmızılılar 1 kez galip ayrılırken, İngiliz ekibi de 2 kez kazandı. 3 karşılaşma berabere sona erdi. Aslan’ın 4 golüne, Manchester 8 golle karşılık verdi. İki takım son resmi maçını 20 Kasım 2012’de İstanbul’da oynadı ve Galatasaray 1-0 kazandı. Cim Bom’un United deplasmanında ise galibiyeti yok.

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309 MAÇTA 111 ZAFER

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 309 kez oynadı. Aslan, 111 defa sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Cim Bom, rakip fileleri 415 kez havalandırırken, kalesinde ise 455 gol gördü.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:

Fernando Muslera

Sacha Boey

Davinson Sanchez

Abdülkerim Bardakcı

Angelino

Kaan Ayhan

Lucas Torreira

Tete

Kerem Aktürkoğlu

Wilfried Zaha

Mauro Icardi