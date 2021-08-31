Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu... Tercih sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıkladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygün şu ifadeleri kullandı:

"5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.Adaylarımız sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum.

Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır. Üniversite kayıt tarihleri: 6-10 Eylül 2021. Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021"

Adayların yüzde 85,50'i yerleşti

ÖSYM Başkanı Aygün, adayların tercih sırasına göre yükseköğretim programlarına yerleşme oranlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1'inci tercihine, yüzde 14,41'i 2'nci tercihine, yüzde 10,09'u 3'üncü tercihine yerleşmiştir"

Tercih sonuçları için tıklayın

YKS sonuç sorgulama ekranı

Üniversite adayları, hangi okula yerleştiklerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayıp giriş yapmalıdır. T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS sonuçları ile yükseköğretim düzeyinde bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Üniversite kayıtları için hangi belgeler istenecek?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinden görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

Üniversite e-kayıt nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumu, e-Devlet üzerinden Üniversite e-Kayıt hizmeti sunuyor. E-Devlet'te giriş yaptıktan sonra YÖK hizmetler listesinden "Üniversite e-Kayıt" butonu tıklanır. "www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemi gerçekleştirilir. e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerlidir. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin açılış tarihi hakkında yapılan son açıklamalara göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlıyor. Buna göre, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için 13-17 Eylül arası oryantasyon haftası olacak.

Üniversiteler yüz yüze mi olacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerde eğitimin bu yıl yüz yüze sürdürülmesini önermişti. Öğrencilerin, eğitimcilerin ve üniversite çalışanlarının aşılanması ile bu yıl eğitimin yüz yüze sürdürülmesi planlanıyor.