Milyonlarca öğrenci bekliyordu! Yarıl yıl tatili uzadı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan son dakika kararı ile elektronik karne kapsamında Liseliler ise karne almayacak. İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflar, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4'üncü sınıflar ile ortaokullarda ise 100 üzerinden karne notu olacak..

İşte okullarda tatil nasıl olacak? Karneler ve yüz yüze eğitim süreci nasıl başlayacak? sorularının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarla aldığı son hali;

2020-2021 eğitim- öğretim yılının ilk dönemi bugün sona eriyor. Okullarda bu sene pandemi sebebiyle karne heyecanı yaşanmayacak. Bugün başlayacak tatil dönemi 15 Şubat'ta sona erecek. 8 ve 12'nci sınıflar içinse destekleme ve yetiştirme kursları için okul yolu göründü.

Tatil süresi arttı

Toplam 18 milyon 241 bin 881 öğrenci ve 1 milyon 117 bin 686 öğretmen üç haftalık tatile girecek. İkinci dönemin 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze başlaması planlanıyor. Normal şartlarda sömestr tatili 22 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'ta bitecek şekilde planlanmıştı. Ancak 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında belirlenen ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklendi. Böylece sömestr tatili 3 haftaya çıktı.

Nasıl karne alınacak?

İlk ve ortaokul öğrencilerine dijital karne verilecek. Lise öğrencileri ise karne almak için ikinci dönemi bekleyecek. İlk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak alınan karara, yapılan sınavların karne notuna dahil edilmesini isteyen velilerin okul yönetimine başvurabileceği de eklendi.

Yüz yüze eğitim ne başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son yaptığı açıklamada "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık" diyerek okullara dönüşle ilgili sinyal vermişti. Ancak Bakanlık yüz yüze eğitim için ikinci dönemi beklemedi. 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12'nci sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitimin bugünden itibaren başlatılacağı belirtildi.

Pansiyonlarda açılacak

Resmi okullardaki kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek. Özel okulların takviye kursları ile özel öğretim kurslarına devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar ise özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda kalabilecek. Kurslarda, koronavirüse karşı maske, fiziki mesafe gibi kurallara titizlikle uyulacak..