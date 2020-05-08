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Aktüel

Milyonlarca Nijeryalı'nın temiz suya ulaşamaması Kovid-19'la mücadeleyi olumsuz etkiliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:15:23 -
Milyonlarca Nijeryalı'nın temiz suya ulaşamaması Kovid-19'la mücadeleyi olumsuz etkiliyor

ABUJA (AA) - WaterAid Vakfı, Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 60 milyona yakın insanın temiz suya ulaşamamasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi olumsuz etkilediğini açıkladı.

WaterAid Vakfı Nijerya ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 başta olmak üzere, bulaşıcı hastalıklarla mücadelede sabun ve temiz su ihtiyacının karşılanması çok önemli ancak 60 milyon insan temel su ihtiyacını karşılamak için bir su tesisatına sahip değil." ifadeleri kullanıldı.

WaterAid'e göre yaklaşık 200 milyon insanın yaşadığı ülkede 116 milyon insan da uygun tuvalete sahip değil ve bu durum her 10 kişiden 7'sinin sık sık hastalanmasına neden oluyor.

Güçlü sağlık sisteminin yanında salgınla mücadele edilebilmesi için temiz su sisteminin yaygın olması gerektiği vurgulanırken, hükümetin bu konuda adım atması gerektiğini belirtildi.

El arabalı seyyar su satıcıları, nüfusun yaklaşık 3'te 1'inin evinde su tesisatı olmayan ülkede, suya ulaşmanın tek adresi olarak biliniyor.

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