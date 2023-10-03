Milyonlarca liraya alındılar: 1 dakika bile süre alamadılar! Beşiktaş'ta neler oluyor?

Geçtiğimiz sezonun son 15 haftasını namağlup geçen ve 78 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, kadrosunu büyük ölçüde yapılandırdı.

Yeni sezona iddialı girmek için Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını son sürat sürdüren Kara Kartal, Arthur Masuaku'nun satın alma opsiyonunu kullanmasının ardından 10 isme Siyah Beyazlı formayı giydirdi.

Kasasından 17 milyon Euro çıkan Beşiktaş, yeni isimlerden beklediği katkıyı ise henüz alamadı. Geride kalan 7 haftada 13 puan toplayan, Fenerbahçe'nin 8, Galatasaray'ın ise puan gerisinde bulunan Vincent Aboubakar önderliğinde Siyah Beyazlılar'ın yaptığı transferlerin formaya hasret kalması gözlerden kaçmadı.

Milot Rashica'dan 3 gole katkı

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Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Milot Rashica'yı 5.25 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Beşiktaş, en çok bonservisi Kosovalı yıldız için ödedi. Toplamda 9 resmi maçta oynayan 27 yaşındaki sağ kanat, 448 dakika sahada kalırken 2 gol, 1 asistle oynadı.

Bakhtiyor Zaynutdinov yerli oyuncu statüsünde

4.5 milyon bonservisle CSKA Moskova'dan transfer edilen Bakhtiyor Zaynutdinov, birçok mevkide forma giymesiyle dikkat çekiyor. Mavi kart kuralıyla yerli oyuncu statüsünde bulunan Zaynutdinov, Süper Lig'de 5, Konferans Ligi'de 2, Konferans Ligi Elemeleri'nde ise 1 maça çıkan Kazak futbolcu, sahada kaldığı 237 dakikada 1 golle oynadı.

4 milyon Euro'luk büyük pişmanlık!

Fransız ekibi Lens’ten sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma kazandırılan Jean Onana, Siyah-Beyazlı formayı 6 maçta sadece 109 dakika giymiş ve büyük eleştiri almıştı. Deneyimli orta saha, bu durumun ardından adeta gözden kayboldu! Konyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilse de süre alamayan Onana’nın transferi, teknik ekipte pişmanlık yaşattı.

Tayfur Bingöl henüz şans bulamadı

Beşiktaşlı olduğunu her fırsatta dile getiren Tayfur Bingöl, transfer döneminin son günlerinde yeniden Siyah Beyazlı formayı giydi. Geçtiğimiz sezon kiralanan Tayfur'un bonservisini 1 milyon Euro karşılığında alan Kartal, 30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor'da bu sezon 2 maçta 54 dakika sahada kalan Tayfur, Beşiktaş'ta ise henüz resmi maça çıkmadı.

Somaspor'dan gelen Emrecan Bulut 1 dakika bile süre alamadı

Son yıllarda amatör ligden gençleri A takıma alarak vitrine çıkaran Manisa’nın mütevazı ilçe takımı Somaspor'daki tek sezonluk performansıyla parlayan Emrecan Bulut, amatör olarak futbol oynayıp, uzun süre fabrika işçiliği yaparken kendisini Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birinde buldu.

19 Temmuz 2022'de kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza atan, geçtiğimiz sezon 2. Lig’de 15, Türkiye Kupası'nda 1 gol atarak 211 bin Euro bonservisle Beşiktaş'a gelen Emrecan, Siyah Beyazlı formayı ise henüz giyemedi.

Futbol sahalarından koptuğu pandemi döneminde Manisa'da buzdolabı parçaları yapan bir fabrikada 1.5 seneden fazla işçi olarak çalıştığını söyleyen Emrecan, Beşiktaş’ta uzun yıllar görev yapıp her genç futbolcu gibi artık A Milli Takım’da da forma giymeyi hayal ettiğini dile getirmişti.