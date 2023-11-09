Milyonlarca lira değerinde kaçak elektronik eşyalar gümrükte ele geçirildi!

Gümrük Muhafaza ekipleri Habur Gümrük Kapısı’nda iki tıra yönelik operayon düzenledi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, gümrüklü sahaya peyderpey girdikleri görülen ve şoförlerinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine iki tır ekiplerce incelemeye alındı.



X-ray taramasına sevk edilen araçların dorselerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Detaylı kontrol edilmek üzere ekiplerce arama hangarına alınan araçların şüpheli bölgelerinde, yasal yük olarak bulunan plastiklerin arasına gizlenmiş vaziyette çok sayıda cep telefonu getirildiği ortaya çıkarıldı.



Kaçak cep telefonlarının yaklaşık 11 milyon Türk Lirası değerinde olduğu belirlenirken toplamda bin 146 adet cep telefonuna el konuldu. İki şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.



Gümrük Muhafaza ekiplerinin Bursa’da gerçekleştirdiği operasyonda, Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı’na gelen çağrı üzerine ekipler harekete geçti. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce takip ve araştırması yapılan adrese ekiplerce baskın düzenlendi. Yürütülen operasyonda, söz konusu adrese ait müştemilatta faturasız ve belgesiz, çeşitli marka ve modellerde endüstriyel tipte kahve makineleri bulunduğu belirlendi.



Genişletilen aramalarda, baskın yapılan adresle aynı şahsa ait olduğu belirlenen fakat kaydı bulunmayan depoda ve şahsın yurt dışına giriş çıkış yaparken kullandığı araçta kaçak getirildiği belirlenen endüstriyel tipte kahve makineleri ve öğütücü olduğu tespit edildi.



Operasyon neticesinde toplam 23 adet kahve makinesi ile 4 adet kahve öğütücüsü ele geçirilirken, yakalanan eşyanın 3 milyon Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi. Kahve makineleri ve öğütücülere ekiplerce el konularak olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.



Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın yurt dışından getirdiği çok sayıda drone ve aksamını gümrük işlemlerinden kaçınıp ithalat vergilerini ödemeden yurda sokmaya çalıştığını ortaya çıkardı.



İstanbul Havalimanı yurt dışı kargo biriminde yapılan incelemelerde, gönderilerin parçalara ayrıldığı, her gönderi üzerine farklı bir şahıs isminin yazıldığı, alıcı adreslerinin aynı/benzer olduğu, gönderi üzerine eşya içeriği ile uyuşmayan eşya tanımlarının yazıldığı ve şüpheli şahsın söz konusu eşyaları internet üzerinden satışa sunacağı tespit edildi.



İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kontrol ve incelemelerde 269 drone ile 806 adet drone aksamı ele geçirildi. Yaklaşık 850 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlenen kaçak eşyaya el konuldu. Olaya dair soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.



Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar neticesinde toplamda 14 milyon 850 bin Türk Lirası değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi.